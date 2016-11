Londonis müürisid aktivistid Vene saatkonna aia kinni sadade mannekeenidelt kistud kätega protestiks Süüria Aleppo ründamisel tehtud kuritegude vastu.

Aktivistid rühmitusest The Syria Campaign kardavad, et Venemaa jätkab Aleppo julma pommitamist kasutades ära olukorda, kui maailma tähelepanu on koondunud presidendivalimistele Ameerika Ühendriikides, kirjutab BBC uudisteportaal.

INSTALLATSIOON: Aktivistid ehitasid Vene saatkonna ette protestiks Aleppo julma pommitamise vastu müüri mannekeenidelt kistud kätest. (AFP / Scanpix)

Mannekeenikäed haaravad üksteisest kinni moodustades püramiidi, kõige ülemine käsi sirutub saatkonna metallvärava poole. "Lähemal ajal algav uus rünnak Aleppole võib tähendada tuhandete tsiviilelanike hukku," kirjutab rühmitus oma pressiteates.