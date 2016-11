Eile avas president Putin koos patriarh Kirilli ja teiste riigi olulisemate juhtidega Kremli lähedal Borovitski väljakul vürst Vladimiri monumendi .

Teravkeeled naljatasid, et tsaar Vladimir avab tsaar Vladimiri monumenti. Putin rõhutas, et vürst Vladimir on ajaloos oluline Venemaa ühteliitja ja kaitsja, kes kaugelenägelikult rajas ühtse ja tsentraliseeritud riigi alused.

25 meetri kõrgune skulptor Salavat Štšerbakovi loodud monument taheti algul püstitada Vorobjovi mägedele, kus asub Moskva ülikool, kuid kohalike elanike protest tegi selle võimatuks.

Otsustati valida Borovitski väljak, kuid UNESCO nõudmisel vähendati monumendi kõrgust – see on nüüd 17,75 meetrit.