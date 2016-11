Presidendikandidaat Donald Trumpi abikaasa Melania teatas, et kaebas kohtusse Sloveenia ajakirjaniku, kes väitis ajakirjas Suzy, et naine töötas eskortteenust pakkuvas modelliagentuuris.

Melania Trump kaitseb oma au kohtus. (Reuters / Scanpix)

Uudis, et presidendikandidaadi abikaasa võib olla pakkunud rikastele meestele ajaviiteteenust, lendas kulutulena üle maailma.

Suzy toimetus teatas kohtule saadetud vaides, et artiklis pole öeldud, nagu osutanuks eskortteenuseid Melanie Trump.

"Me nentisime lihtsalt, et ta töötas New Yorgi modelliagentuuris, mis pakkus ühtlasi ka seda teenust," väidab ajakirja väljaandja.