USA president valitakse 8. novembril. Telekanali CBS uudisteenistus teatas allikaid nimetama, et al Qaeda on plaanind sel päeval rünnakuid New Yorgi, Texase ja Virginia osariigis.

Al-Qaeda ründab valimispäeval? (AFP / Scanpix)

Samas ütlesid julgeolekuasutuste tegevust hästi tundvad inimesed, et hoiatuse tõesust alles uuritakse ja oht pole sajaprotsendiliselt kindel.