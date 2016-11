Tihti tunnete vajadust rääkida sõbrannale enda ja partneri vahelisest seksivaheajast. Siiski peaksid meeles pidama, et kõik mis on toimuv voodis, peaks jääma sinu ja tema vahele ning neid asju peaksite lahendama vaid kahekesi.

Teie kõiki tülisid ei pea su sõbrannad teadma.

Tihti võid olla pahane enda partneri peale, kui asjad ei toimi täpselt nii nagu sina seda tahaksid. Siiski ei tohiks sellisel hetkel auru välja lasta sõbrannadele enda kutti taga rääkides, sest kõik tuleb kunagi tagasi sinu enda pihta.

Kui sa räägi enda kaaslase seksuaalfantaasiatest.

Kui mees on usaldanud sulle rääkida seksuaalfantaasiatest, siis tea, et tal polnud seda kerge teha. Seega võiksid sellest enda sõbrannadele mitte rääkida.

Kui keegi teist petab.

Petmine on midagi, mis kahjustab teie suhet väga. Kuigi soovid sellest alati sõbrannadele kurtma minna, siis kaalu enne, kas asjad on seda väärt. Tihti võiks ka taolised probleemid ise ära lahendada, sest petmisest sõbrannadele rääkima minnes, võid sa jäädavalt enda partneri mainet kahjustada, isegi kui ise otsustad talle andeks anda.

Ära räägi teie isiklike asju sõbrannadele.

Mis puutub teie kummagi isikliku koosellu, siis tihti on targem jätta asju pigem oma teada. Näiteks kui su partner elab üle töökaotuse, siis on see asi, mida ei tasuks kolmandatele osapooltele rääkima minna.

Kui ta kasutab raha halvasti.

Kui sa leiad, et su mees ei oska rahaga hoolikalt ümber käia, siis võta ikkagi teadmiseks, et ka see jutt peaks jääme teie vahele.

Lood, mis on seotud tema peenisega.