Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ja sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) ministrid kutsusid täna Reformierakonda kuuluvate riigiettevõtete nõukogude liikmed tagasi. Õiguskantsler Ülle Madise toob riigiettevõtete nõukogude esimese probleemina välja politiseerituse ning selle, et "vastutust ei rakendata".

Töö- ja tervishoiuminister ning sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski allkirjastas käskkirja, millega kutsus SA Viljandi Haigla nõukogust tagasi reformierakondlasest riigikogu liikme Peep Aru, Isamaa- ja Res Publica Liidu (IRL) esimees, sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kutsus ASi Eesti Loto nõukogust tagasi Laine Randjärve ning tema erakonnakaaslase ning keskkonnaminister Marko Pomerants kutsus OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogu liikme kohalt tagasi Kalle Pallingu, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Sotsiaaldemokraadist ettevõtlusminister Liisa Oviir kutsus oma alluvuses olevate riigifirmade nõukogudest tagasi reformierakondlased Anne Sullingu (EAS), Lauri Luige (KredEx) ja Laine Randjärve (Tehnopol). Oviir leidis, et otsusega venitada või muid lahendusi otsida polnud põhjust olukorras, kus oli selgeks saanud, et selline praktika on põhiseadusevastane.