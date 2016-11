Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on umbusk Reformierakonna vastu väga suur, kuna on märke nende lähenemisest Keskerakonnale, ehkki umbusaldada Rõivast SDE esmaspäeval ei kavatse.

"Eks see umbusk Reformierakonna vastu tekkis juba presidendivalimiste ajal," ütles Ossinovski reedel ERRile lisades, et mõnda aega on olnud tunne, nagu Reformierakond sooviks koostööst SDE ning Isamaa ja Res Publica Liiduga (IRL) vabaneda, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Ossinovski ütles, et peaminister ja Reformierakonna esimees Taavi Rõivas vihjas "peenetundeliselt" sellele neljapäeva õhtul valitsuskabineti nõupidamisel, kus oli arutlusel riigikogu liikmete riigiettevõtete nõukogudest tagasi kutsumine. "Olen üsna veendunud, et Keskerakond ja Reformierakond suhtlevad omavahel juba täna," tähendas Ossinovski ja ütles, et Rõivase Narva sõidu ärajätmine oli üsna kõnekas.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles ERRile, et temal ei ole Rõivasega reedel kontakte olnud, kuigi tunnistas, et presidendivalimiste järel on Keskerakond tõepoolest Reformierakonna ja teiste erakondadega suhelnud.