Oled väga oodatud osa saama meie suurepärasest tootevalikust. Raasiku Õlletehas on tõelistele õlleaustajatele ette valmistanud õllekohvrid, mis valmivad eritellimusena just Sulle.

Praegu ongi õige aeg jõulumeenete teemaga tegelemiseks, sest toodete saadavus on parem ning saab 100% kindel olla, et kaup on enne jõule varakult kohal ja jõuab kenasti jõulutaadi kingikotti.

Meeldib Sulle hele või tume, iseloomuga või klassikalisem õlu? Aga äkki on Sinu õrnem pool ka hea õlle austaja? Meil tekkis imeline mõte – kasutada meeõlle etiketina mahedamaid naiselikke värve – roosa Limited edition etiketiga. Kõlab eksklusiivselt hästi, kas pole?

Kui aga lisada sellele värskelt jõuluks valminud Tumeda või selle talve uudise Dark IPA samuti limited edition etiketiga õlu, siis on olemas kingitus kahele – temale ja temakesele!

Kõik joogid on pakendatud meie tehase sümboolikaga kottidesse või karpidesse.

Kui soovid tõelist eheda eestimaise õlle elamust, vali kerge, elus ja pastöriseerimata Raasiku Pruulikoja õlu.

Ära unusta ka meie maitsvat kalja, mida valmistame nõukaaegse retsepti järgi ja mis on tuttav "kolme kopika" kollase tünni vaadikalja ajast. Selline maitse on kõigil meeles ja see on imeline lisa Sinu jõulukorvi!

