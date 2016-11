Jäär Kuigi sa ei näita seda välja, oled auahne ja püüad teiste ees edumaad saavutada. Sulle tundub, et keegi rebib sinust ette. Sobiv päev oluliste projektide ja ettevõtmiste alustamiseks.

Sõnn Päev sobib selleks, et teha midagi täiesti uutmoodi, proovida mingit uut asja. Lähene näiteks mõnele vanale suhtele uuest vaatenurgast ja sa näedki selle inimesi uusi külgi.

Kaksikud Sina kui Kaksik tunned, et oled kuidagi üksik! Aga milles siis küsimus? Astu läbi oma lemmikklubist või pubist ja sa leiad end peagi ümbritsetuna kaunitest inimestest!