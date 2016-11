LOT on kasumlik lennukompanii, mis läbis 2016. aastal edukalt ümberkorraldused ning tänu sellele näitab nüüd dünaamilist arengut. Tänavu on neil lisandunud 25 uut marsruuti, sealhulgas kaks uut kaugliini Tokyosse ja Seouli, mis teeb LOTist Euroopa kiiremini laieneva traditsioonilise lennukompanii. Poola lennufirma toob koostöösse Nordicaga kaasa oma usaldusväärsuse maailma ühe regulaarseima ja täpseima lennukompaniina.

„Oleme õnnelikud ja uhked, et varsti saab LOT võimaluse pakkuda oma suurepäraseid teenuseid reisijatele, kes soovivad reisida Tallinnast Euroopasse – nüüd saavad nad lennata Tallinnast Varssavi kaudu mitmekümnesse sihtkohta üle maailma,“ räägib Rafał Milczarski, LOT Polish Airlines’i tegevjuht. „Koos Nordicaga astume esimese sammu Kesk- ja Ida-Euroopa lennundusturu konsolideerimise suunas. Samas on see esimene sellelaadne koostöö Kesk- ja Ida-Euroopa lennukompaniide vahel, mis näitab, et meie piirkonna lennufirmad ei pea tingimata alla vanduma suurtele Lääne-Euroopa kompaniidele, seeläbi kaotades oma rahvuslikku identiteeti ja tegevuse ulatust. Vastupidi, koos LOTiga võivad need jätkata oma individuaalset arengut, ehitades samas üles toimivat transpordikeskust piirkonna südamesse – Varssavisse. Seda eelkõige just kaugliinide osas. Mul on väga hea meel, et Poola kompanii loob sünergiat oma Eesti partneriga. See on kindlasti kasulik nii Poolale kui ka Eestile – majanduslikult ühele Euroopa dünaamiliseimale riigile,“ lisab Milczarski.

Nordica senine koostööleping Adria Airways’ga oli sõlmitud aastaks võimalusega seda veel ühe aasta võrra jätkata. “Nordica kui ettevõtte käivitamise etapp sügisel sai läbi ja otsustasime, et lepingu jätkamise võimalust me ei kasuta. Tänan Adria Airways’i juhtkonda senise hea koostöö eest, sest paljuski tänu neile saime oma ettevõtte kiiresti toimima,” sõnas Nordica juhatuse esimees Jaan Tamm.