Kahe väiksema koalitsioonipartneri värske otsus kupatada Reformierakonna liikmed riigifirmade nõukogudest võib Keskerakonna kongressi eel lüüa poliitkaardid täiesti segamini. Kuigi peaminister Taavi Rõivas jättis ära sõidu Narva, viidates töökohustustele Tallinnas, ei suudetud leida üksmeelt ning IRL ja sotsid astusid oma sammud Reformierakonnalt nõusolekut või heakskiitu saamata. Kusjuures tavaliselt on valitsusliikmed rõhutanud konsensuslike otsuste vajalikkust – nüüd on olukord järsku teistsugune. Peaministrist mindi lihtsalt mööda.

Aasta aega kestnud võitluses Juhan Partsi lähetamises andis Reform küll järele, kuid tundub, et partnerid võtsid seda nõrkuse märgina. Nüüd jääb vaid jälgida, millega vastab nurka aetud ja ühe nädala jooksul vähemalt teist korda avalikult häbistatud peaministripartei, sest IRL ja sotsid teevad praegu võimuliidus sama, mida Jüri Ratase meeskond Keskerakonnas Edgar Savisaart kangutades. Rõivas on koalitsioonis samas seisus kui Savisaar Keskerakonnas. Mõlemad on vormiliselt veel võimul, kuid sisulist mõju ei tundu olevat enam kummalgi. Sellises olukorrast pole Reformierakond end ammu leidnud.

Kuid mis on IRLi ja sotside arusaamatult julge sammu taga? Lootus leida sobivam partner uuenevas Keskerakonnas? Võimalik, kuigi sellisel liidul oleks riigikogus vägagi napp häälteenamus, sest pole kindel, kuhu langevad need Keskerakonna hinged, kes olid Edgar Savisaare või Yana Toomi taga. Samuti pole uusi ideid otsiva IRLi jaoks tõenäoliselt mõeldav partner Keskerakond, kes hoiab Kremli ust endiselt paokil.

Pigem on IRL ja sotsid leidnud õige aja ja hoova suurt venda tümitada, sest Reformierakond on selgelt välistanud koostöö ka uue Keskerakonnaga, mis tähendab, et kui nad tahavad võimul olla, tuleb leppida seniste partneritega – olgu nood ükskõik kui kiuslikud või isepäised. Nii saavad IRLi ja sotside poliitikud enne kohalikke valimisi näidata ennast hoopis jõulisemate tegijatena.

Aga mis saab siis, kui Keskerakond paneb kongressil Kremli ukse mürtsuga kinni?