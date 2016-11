Ilvese puhul on küsimus eelkõige üle jõu elamises, mitte aga selles, et ta teenib liiga vähe või et talle tehakse Ärma riikliku ülalpidamise ja EASi raha tagasimaksmise jälgimisega kuidagi liiga. Lihtsamalt öeldes – suu tuleb seada seki järgi. Ka see et igasugused erandid tekitavad ainult paksu pahandust, oli enne Ärmat näha juba Armuneeme saagast.

Sealgi oli muster sama – isu staatusele vastava kodu rajamiseks oli suur, kuid rahalised võimalused ei tahtnud kuidagi tegeliku turumajandusega klappida. Nii tulid mängu erihinnad. Soovijaid osta Viimsis 30 000 euro eest seitsme hektari suurune poolsaar oleks olnud murdu, aga tehingu sai teha vaid üks väljavalitu.

See, et Ilves turismitalu pidamisest loobus, ei takista tal hotelliks ehitatud hoones edasi elamast. Samuti on maksumaksjal au pidada edasi ülal kogu hotellikompleksi. Täpselt samuti, nagu me seni oleme maksnud Edgar Savisaare ülalpidamiseks 20 000 eurot kuus. Seda raha maksab küll justkui Keskerakond, kuid tegelikult saab partei raha riigieelarvest.

Suured juhid lihtsalt ei saa rahva abita hakkama.