Top | Ilves pannaksegi maksma? ()

Ärma ümber võib tekkida pikantne olukord, kus ametist lahkunud president Ilves otsustab kohtusse minna, kui riik hakkab temalt 10 protsendi asemel nõudma 90 protsendi turismiäriks saadud raha tagasimaksmist. Samas ei saa tal olla mingit õigustatud ootust, kui ta ise kinnitas, et sai EASi otsusest teada mitte 2012. aastal, vaid selle aasta oktoobris. Nüüd on hoopis meil õigustatud ootus, et kõiki koheldaks võrdselt ja president maksaks aumehena raha tagasi. Rohkem kui pool vajaminevast 170 000 on tal lahkumistasu ja puhkusehüvitisena juba olemas – 94 000 eurot. Prokuratuur tuuseldab Prokuratuur hoolitseb mitte ainult selle eest, et saaks palju nalja, vaid et ka Edgar Savisaarele saaks koht kätte näidatud. Advokaatidele ei taheta anda ajapikendust, kuna Savisaar “tuuseldab” linnavalitsuses ja Venemaal. Kas aga see, et prokuratuur pidevalt lekib, on ikka naljakas? Eriti sel juhul, kui leke pole äkki juhuslik, vaid sihilik. Ja kas erakonna juhi koha nimel tuuseldamine võib osutuda süüd raskendavaks asjaoluks?

Kas Edgar jääb partei kostile?

Keskerakonna võimuvahetus puudutab otseselt kõiki maksumaksjaid, kelle raha eest aitab riik teiste parteide kõrval ka Keskerakonna tegevust finantseerida. Kuid erakondliku tegevuse edendamiseks ette nähtud raha kulub hoopis Keskerakonna senise juhi ülalpidamiseks, tema olmevajadusteks ja kohtuskäikudeks. 20 000 eurot kuus pole kommiraha. Arvata võib, et maksmise jätkumine otsustatakse selle põhjal, kuidas hakkab Edgar Savisaar käituma pärast kohalt mahavõtmist. Kaljulaid kui eksinud lambuke Huvitavamgi kui uue presidendi Kersti Kaljulaidi soovimatus osaleda ametisseastumise tänujumalateenistusel oli luterlaste peapiiskopi reljeefne solvumine. Urmas Viilma luges ette mitu pretensiooni, mida kõike Kaljulaid olla rikkunud ning millised plaanid on kirikul riiklikes ettevõtmistes osalemiseks. Kirik on harjunud olema igas pulmas peigmees ja kadunuke matustel ning eeldab, et on ka ilmaliku võimuga igaveseks kokku laulatatud. Enamgi veel, kirik on võtnud Kadrioru suhtes patroneeriva hoiaku ja eksinud Kaljulaidu püütakse õigele rajale tagasi juhatada. Kes astuvad tagasi?