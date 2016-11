Isegi, kui tema käest küsida, siis Savisaar ise ka ei teaks. Mõni päev tagasi tegi ta sissekande sotsiaalmeediasse, kus ta andis selgesõnaliselt mõista, et ta ei võida. Samas ilmnes tekstist ka see, et ta ei oska kaotada. Paraku, kui sa oskad ainult võita, aga ei oska kaotada – see on aga inimese suuruse ja väärikuse vältimatu mõõt –, siis sinust ei saa palju pidada. Ma arvan, et iga tunniga minetab Savisaar sedagi võimalust, et temast võiks saada erakonna auesimees.

Kas ta tahakski auesimehe kohta? Oleks see ju selge tagasiminek võrreldes pikaaegse esimehe kohaga.

Esimeheks ta ju ei saa. Ja arvestades neid esimehe funktsioone, mis tulenevad parlamentaarse riigi tavaloogikast, et milliseid ülesandeid üks erakonna esimees peaks täitma – liiati kui tahta olla opositsiooni liider, peaks ta olema selle esimene kõneisik, ja seda 24/7 –, siis minu meelest ta ei ole seda olnud juba ammu. Nähtav on see juba rohkem kui üks aastakümme, sest ta ei ole valimistevahelisel perioodil osalenud pea üheski avalikus tele- või raadiodebatis ega vaidluses, kus oleks üle-eestilised teemad. Ta on sellest kõigest ise kõrvale jäänud ja peitnud end ühe omavalitsuse linnapeakabinetti. Nendes üksikutes riigikogu valimiste aegsetes teledebattides, kus ta on olnud sunnitud osalema, on ta demonstreerinud kõike muud kui pädevust või olnud veenev.

Suur finantsiline segadus, garantiikirjad ja muu selline, näiteks tal kaela peal olevad kriminaalasjad, on viinud selleni, et mitte ükski Keskerakonna piirkondadest ei ole ainsaks kandidaadiks esitanud teda, pigem pelgalt nii-öelda teiseks või kolmandaks kandidaadiks selleks, et väljendada lugupidamist ühele kunagi väga olulisele Eesti iseseisvuse eest võitlejale.

Kas uus juhtkond võib Savisaarel rahakraanid kinni keerata?

Mingisugune muutus kindlasti tuleb, sest kuulduste järgi läheb talle iga kuu ligi 20 000 eurot. Suur osa sellest summast on seotud tema kui esimehe ülesannetega. Kui ta enam esimees ei ole, siis see osa langeb ära. Üksnes siis, kui uus juhatus näeb erakonna osa ja vastutust tema kriminaalasjas, jätkatakse kohtukulude tasumist.

Räägime, milline võiks välja näha siinne poliitikamaastik nii-öelda pärast Savisaart. Kes võiks saada venekeelsete elanike hääled?

See on huvitav teema. Esiteks ei ole venekeelsed elanikud midagi nii homogeensed, aga kindlasti on osal neist, nii kodanikel kui ka mittekodanikel, säilinud mingisugune tõrge või eelhoiak Eesti kui sellise, ennekõike muidugi Eesti valitsuse vastu. Seda eelkõige sõnas, kuigi pronksiöödel oli seda näha ka teos. Väites nii, rõhutan samas, et jutt käib osast valijaist, vene keelt emakeelena rääkivad erakonnaliikmed on kindlasti Eestile läbinisti lojaalsed.

See, et vene valija Keskerakonda valib, ei ole suures plaanis niivõrd seotud sellega, et erakonna liider on Savisaar – kuigi tema kroonib häälte edetabelit –, vaid pigem sellega, et kõikides väljaütlemistes ja tekstides on ta mitte serviti, vaid lapiti lüües kõige vastu, mis tuleb valitsuse poolt – olgu see õige või vale. Vene valija samastab end nii isikuga – süvenemata, millest käib jutt –, kes on Eesti valitsuse vastu. Muidugi on sellesse andnud oma panuse eelkõige Reformierakond, aga ka IRL, sest valitsuse tribüünilt kulutavad nad liialt palju energiat ja aega, et rünnata Edgar Savisaart ja Keskerakonda. Kui poolgi sellest aurust läheks Eestile, võiks valitsust mõne asja eest kiitagi.

Mis juhtub siis, kui Savisaar enam Keskerakonna eesotsas ei ole, oleneb sellest, kas erakonna uus juhtkond jätkab pimesi valitsusvastast hoiakut. Veel enam – kas erakond läheb äkki valitsusse? Kui see juhtuks, siis vähemalt kolmandik vene valijatest kaoks õige ruttu – ja seda ka siis, kui esimehena jätkaks Savisaar –, sest nad ei saaks olla enam erakonna poolt, kes ise on valitsuses.

Kuidas see kõik on juhtunud? Kunagi olid ju Savisaar ja Rahvarinne nõukogudemeelsete suurimad vaenlased. 1996. aasta kohalikel valimistel lõid toonane Isamaa Mart Laari juhtimisel ja kõige vihasem Eesti vastane Jevgeni Kogan koalitsiooni, mida nimetati seitsme päkapiku koalitsiooniks, et Savisaar võimult maha võtta. Ja ka 2001. aastal sai Tõnis Palts Savisaare vastu linnapeaks taas Kogani häältega. Tollal ei olnud Keskerakond venelaste lemmik, kuid see juhtus vahemikus 2003–2004, kui toimus üks järjekordne pereheitmine. Siis oli teemaks Euroopa Liit. Kõigile, kes üldse adusid Eesti geopoliitilist olukorda ja suutsid analüüsida tulevikku, oli arusaamatu, kuidas ei suutnud Keskerakonna esimees väljendada selgelt oma positsiooni Euroopa Liiduga ühinemise kasuks. See oli kursimuutus, mida vene valija märkas, et Keskerakond ajab ka mingit muud, mitte Eesti asja. Pronksiöö oli selle kroon, kui Savisaar selle asemel, et linnapeana kutsuda marodööre ja pätte korrale, ütles, et meie omasid pekstakse. Ja omade all pidas ta silmas marodööre, kelle politsei kinni nabis.

Kes võiks vene valija hääli püüdma hakata? Kas vene valija muutub lihtsalt passiivsemaks või tuleb ikkagi mõni erakond ja korjab hääled üles?

See erakond korjab, kes on kõige rohkem valitsuse vastu. Ei ole välistatud, et kui koalitsioonist jääb välja EKRE, siis äärmused hoiaksid ikkagi kokku ja toetaksid üksteist, sageli endale sellest isegi aru andmata. Ka Reformierakond võib koalitsioonist välja jäädes muutuda vene valijale sümpaatsemaks.

Aga välistatud ei ole, et kui sünnib selline kõneisik, kellel on jultumust olla Eesti vastu ja kelles on piisavalt sarmi ja kõneosavust, siis tuleb ka Vene erakond. Igal juhul ei hakkaks see erakond aga kaasama seda laiapõhjalist, mõistlikku, vene emakeelega valijat. Tekiks hoopis mingisugune nišierakond, mis ei ole selle kümnendi teema küll enam mitte kuskil.

Kas te näete, et selliseks juhtfiguuriks võiks olla näiteks Yana Toom?

Mingi uue erakonna loomisel mitte, sest ta jääb Keskerakonda juba sellepärast, et ta on väga arukas inimene. Ma ei kiida tema poliitilisi väljaütlemisi ja seisukohti, aga ma arvan, et tema valikuks jääb ikkagi jätkamine selles meeskonnas, kuhu ta teatud mõttes küllalt hästi sobib. Palju tema retoorikas on ajendatud sellest, et oleks midagi valitsusvastast, millega saab hoida seda manipuleeritavamat osa vene valijast. Sauna või turuleksikasse kuuluv lõõp, small-talk, milles on teatav annus Eesti-vastasust, on neil veres, see on loomulik, nagu esimese asjana ilmast rääkimine. Nad lihtsalt peavad seda tundma ja ütlema, see on nagu mingisugune sotsiaalse identiteedi määratlemine. Ma arvan, et paljudel eestlastel on samuti mingi asi, mida suusoojaks kiruda ja mille kaudu tunnetada seda ühisosa, et minagi olen eestlane.

Kongressi eel tundub küll, et võimalikud uued juhid on üsna alalhoidlikud. Võtame kas või Repsi ütluse, et me jätame Kremli ukse lahti. Kui tõenäoliseks te peate, et nüüd nad hakkaksid kongressi võitjatena radikaalselt oma seisukohti muutma?

Üldises erakonna programmis ei ole midagi muuta. Mis puudutab aga koostöölepet Putini erakonnaga, mille allkirjastas Reformierakonda siirdunud Ain Seppik, siis sellega on küll nii, et kui nad seda ei tühista, siis neil pole asja küll mitte kuskile. Sel ajal, kui leping sõlmiti, siis olid küll juba näha esimesed ilmingud vaba ajakirjanduse mahasurumisest ja finantsoligarhia võimulepääsemisest, aga võis ju olla ka mingisugune mõte, et asjad võivad paremaks minna. Me ei teadnud siis, et tuleb Gruusia sõda, Krimmi annekteerimine, Ukraina sõda.

Kuid öelda ka praegu, et me hoiame ukse lahti? Mina küsiksin seepeale, et huvitav, kas nad hoiaksid ukse lahti ka siis, kui Vene väed tungivad Leetu, või Lätti või Soome? Ja kui siis enam mitte, siis mis see erinevus on? Või siis juba Eestisse? Ukraina on ka osa läänest, kellel on lepped NATO ja Euroopa Liiduga. See meenutab aega, kui Hitler tungis Tšehhoslovakkiasse või edasi Poolasse, siis oli ka läänes neid, kes ütlesid, et see on üks lokaalne mullistus seal. See lõppes totaalse katastroofiga, Teise maailmasõjaga. Kõik, mis poliitikud teevad, ei pea mitte ainult olema, vaid ka näima nii, et see on Eesti huvides.

See leping hoiab neid siis veel pikalt valitsusest eemal, aga kas on veel midagi?

Arvan, et pärast juhtkonnamuutusi Keskerakonnas kogu poliitiline maastik Eestis ärkab. See on nagu kaleidoskoobis – üks kujund peab lagunema, et moodustuks uus. Kõige rohkem ähvardab see peenmehaanikute-häälestajate staatust. Esmalt otsitakse muidugi uusi põhjusi – isegi kui lepe on tühistatud –, miks uuenenud Keskerakond ikka veel ei sobi.

Kas peenhäälestuse lõpp tuleb siis, kui koalitsioonipartneritel on tekkinud hirm, et neid võib nüüd välja vahetada?

Selleks peab olema visioon, intellektuaalset ja emotsionaalset võimekust, minu poolest ka kuum süda. Kogemused ja oskused, mida neil ei ole väga paljudel juhtudel. See ei tähenda, et koalitsioonipoliitikute seas polekski väga tublisid – on, aga nemad ei juhi seda. Nende käes ei ole rool, nad on tasalülitatud. Samuti peab muutuma erakondade juhtimine. Olles küll Reformierakonna liige, näen, et erakonda ei juhita sellisel viisil ja demokraatlike meetoditega, nagu peaks. Alates eesseisuse valimise korrast kuni selleni välja – ja seda näeb ka ajakirjandus –, et erakonnal on tagatuba ja jõuetu peaminister. On seal siis vahet, kas on autokraatne juht või pole üldse juhti ja on tagatuba? Ma arvan, et need muutused on väga vajalikud.

Kas Reformierakonnas võiks pelgalt juhivahetusest muutuda midagi erakonna juhtimises või on see juba liiga kinnistunud?

Halvemaks küll minna ei saa. Juhist oleneb palju, mõnel juhul ka kõik. Ma arvan, et isegi Reformierakonnas on veel võimalik valida paar sellist juhti, kes muudaksid midagi väga olulisel määral.

Kuidas läheb umbusaldushääletus Rõivasele?

See on jällegi seotud koostööleppega Putini erakonnaga. Juhul, kui uus esimees oma troonikõnes väga selgelt ei ütle, et selle tühistamine on esimene otsus, mille nad teevad, sel juhul ei ole 7. novembril mõtet loota, et sotside seast või IRList tuleb keegi umbusaldusega kaasa. Kui ei tule, siis see umbusaldus ei lähe läbi, isegi kui mõni reformierakondlane hääletab umbusaldamise poolt.

Mida soovite ja soovitate Keskerakonnale laupäevaseks kongressiks?

Seda, mida ma sooviksin, on nad juba asunud täitma. Kui vaadata, kuivõrd massiivselt on Keskerakonna piirkonnad esitanud Jüri Ratast oma ainukese esimehe kandidaadina, siis järelikult nad näevad, et see muutus on vajalik ja vältimatu. Sooviksin, et erakond ei oleks enam nii pereheitlik, kui ta on olnud seni. Mina kuulusin nii-öelda esimesse lainesse, 1993. aastal olin koos Mati Hindi, Rein Taagepera, Jaan Kaplinski, Peet Kase ja Kalev Kukega esimeste lahkujate seas. Põhjuseks oli ülim populism ja valitsuse vastasus iga hinna eest – ehkki see oli esimene valitsus pärast taasiseseisvunud riigi riigikogu valimisi. Tundus lausa amoraalne: ükskõik, mida valitsus tegi, olla selle vastu. Siis tulid lindiskandaal; Robert Lepiksoni ja Mark Soosaare kiri, et Savisaar ei sobi erakonna esimeheks; Euroopa Liiduga seotud lahkumised erakonnast; idaraha skandaal; 2012. aastal taas kaheksa prominentse liikme lahkumine, sest nähti, et teisitimõtlejaid kiusatakse taga. Savisaarel on alati olnud, ja oli ka nüüd, üleolev toon, et meid on ju 16 000, läheb tuhat ja pole midagi. Aga iga kord, kui on mindud, on mõttekaaslased ju erakonda alles jäänud. Lahkujaid on nii palju, et kõik, kes on jäänud, on kaotanud mõne lähedase, sõbra või võimeka võitluskaaslase. Nad näevad, et nii ei saa see jätkuda.

Poliitika ei ole ainult koostöö koalitsiooni või erakonna tasemel. Poliitika loob sõpruskonna, kus on au sees väärikus ja lugupidamine kõigi suhtes, kes su ümber on. 25 aastat Keskerakonda, see on pereheitmise ajalugu, ja see võiks lõppeda.

Ja tugevat opositsiooni vajame me kõik.

Absoluutselt. Muide, peenhäälestamist taastoodab seegi, et opositsioon on hambutu, ei ole seda veenvust ja tugevust nagu näiteks Suurbritannias, kus peaministri ja juhtiva opositsiooniliidri vahel käib valimistest valimistesse vahetu ja äge debatt, kuidas peaks Suurbritannias elu olema. Meil seda ei ole.

Kas Jüri Ratas võiks olla see liider?