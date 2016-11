Kas see oli helloviin, hällouviin või halloveen, mis 31. oktoobri õhtul eelkõige Tallinnas ja selle lähivaldades toimus? Õnneks saab kirjutada halloween ja kursiivis, siis hääldagu igaüks nagu ise tahab. See on siis estonian english.

Komm või pomm?

Mis nad hädaldavad, imestab pereema, kelle laps käis halloween´i jooksmas. Ei, ikka tegemas, sest marti ja kadrit joostakse? Ema nägi, kui elevil lapsed olid, kuidas nad oma kostüüme leiutasid ja esinemistrikke õppisid. „Komm või pomm!“ tähendab seda, et pead andma kommi ja kui ei anna, siis pead mingi triki tegema, ühesõnaga esinema. Need lapsed aga õppisid ise trikke, nii kehalisi kui ka sõnalisi.

Jooksku (ehk siis tehku) parem halloween´i, väidab teine pereema, see on ikka parem kui õues lollusi teha või kodus kogu aeg arvutis istuda.

Päris niisama ma ka ikka komme ei jaota, ütleb kolmas pereema, kelle ukse taga üks laps kannatamatult „Komm või pomm!“ hüüdis. Ta piilus aknast ja nägi, et ukse taga seisab lihtsalt jopes ja teksapükstes ilma maskita poiss. „Muidugi ma oleks ta sisse lasknud, oleks ta natukegi vaeva näinud,“ ütles naine.

Ühes kodus küsis perenaine „Komm või pomm!“ peale, kas sisenenud lapsed midagi teha ka oskavad. Lapsed vastasid, et halloween´i ajal ei peagi midagi tegema, vaid peab „Komm või pomm!“ ütlema.

Tallinnas halloween´i teinud lapselaps saatis Lõuna-Eestisse vanaemale pildi, millel ta koos sõpradega, kõigil kostüümid seljas, oma toa põrandal komme jagab. Ta oli väga vaimustuses seiklusrikkast õhtust. Vanaema imestas, et pealinnas joostakse marti nüüd kümme päeva varem.

Väga palju uut siin päikese all ei olegi. Nii on olnud 50, 40 ja 30 aastat tagasi, ainult et siis joosti kümme päeva hiljem marti. Kadrit joosti vähem, sest see oli kaks nädalat hiljem ja ise mäletan, et ei viitsinud jälle ennast „üles lööma“ hakata. Küllap näitas ka praktika, et vastuvõtjad ei olnud enam nii lahked, kui samad tüübid jälle tulid, seekord küll naiseriietes ja üritades oma peenest lapsehäälest veel peenemat naisehäält teha. Nii et juba aastakümneid tagasi sõid mardid kadrid ära.

Aga vaidlusteemad olid aastakümneid tagasi samad: kas piisab ainult võõrasse koju sisenemisest või peab midagi teha ka oskama, kas see tegevus on kerjamine või lapsi arendav ajaviide.

Minu lapsepõlv möödus maa-asulas ja me käisime igal aastal marti jooksmas. Maaelu annab selle eelise, et seal enamasti tuntakse üksteist ja lastakse lahkelt sisse. Mul on meeles, et vähemalt läbirääkimiste kunsti ja kompromisside otsimist õpetas see tegevus hästi. Läbirääkimised algasid juba ammu enne jooksu. Keda võtta n-ö koalitsiooni? Kas teeme esinemiskava või vaatame, kuidas kujuneb? Mida teha, kui näiteks neljast üks ei ole kavaga nõus? Või kui kaks ütlevad, et nemad küll laulavad, aga ei tantsi? Juhtus, et kompromissi ei leitud ja kava ei tulnudki. Siis oli väga piinlik seista valges soojas toas, suu kinni. Ja tunda, kuidas siis haledusest midagi kotti pandi. See oli hea õppetund, et tuleb saavutada kompromiss.

Kompromisside otsimine jätkus noosi jagamise ajal. Kellegi kodus noosi jagada oli suur luksus. Meie jagasime koridoris või õues asfaldi peal taskulambi valgel. Ilmselt oli nii ka põnevam. Juba ette oli kindel kokkulepe, et kõik kallavad oma märsside sisu keskele hunnikusse ja siis algavad jagamisringid. Aga kui on neli marti ja mingeid komme seitse? Millega kompenseerida puuduv komm ühele? Kui šokolaad jaguneb kuueks, siis millega kompenseerida puuduvad osad kahele?

Ameerika võit

Muidugi ütles ka 1970ndatel ja 80ndatel ja hiljem osa inimesi, et mina neid kerjuseid sisse ei lase, ostku ise kommi. Muidugi ütles ka siis osa inimesi, et mina oma last kerjama ei lase, ma jõuan ise ka neile kommi osta.

Aga tol ajal käisid vähemalt maal ka täiskasvanud marti jooksmas ja andsid korralikult ettevalmistatud etendusi.

1990ndatel juhtus üks niisugune lugu, et vanemad läksid mardijooksmise õhtul kodust ära, aga lubasid lastel sandid sisse lasta. Isa otsaesine läks külas olles higiseks, kui talle meenus, et kommid jäid ostmata ja kodus pole muud raha kui 500kroonine. Helistada ei saanud, sest lastel siis veel mobiiltelefone polnud. „Aga kui nad selle 500kroonise santidele annavad?“ oigas isa.

Raha jäi alles, aga lapsed olid mardisantidele külmkapi sisu laiali jaganud.

Kui halloween võidab mardid, siis on Ameerika jälle võitnud. Halloween’i viisid Ameerikasse ilmselt iirlased. Nagu Ameerikas nähtused ikka, muutus see seal kommertsiks ning imporditi massimeedia ja filmide kaudu ka Eestisse, kus see levib iga aastaga rohkem. Seest tühjaks tehtud kõrvits, millele on lõigatud nägu ja sisse pandud küünal, on juba Ameerika komme. Iirlased ja šotlased peletasid kurje vaime oma kodudest eemale juurviljadest tehtud laternatega.