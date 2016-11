Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul ootavad haldusreformi seaduse riigikohtusse kaevanud omavalitsused, et nende esitatud argumendid saaksid riigikohtult poliitiliselt sõltumatu hinnangu. Simson lisas, et omavalitsused loodavad, et kohtuotsus tuleb peatselt ning sellega ei venitata.

„Kui riigikohus leiab, et haldusreformi seaduses on põhiseaduse mõttega vastuolus olevaid punkte, tuleb seadus ümber teha. Omavalitsused ootavad kohtuotsust suure huviga, sest see võib mõndagi muuta. Langetatav muudatus ei muuda vabatahtlikke liitumisi, ent hoiab ära liitumised, mis on läbirääkimiste laua taha toonud vaid sunniviisilise liitmise hirmus,“ rääkis Kadri Simson.

Simson jätkas: „Minu poole pöördus hiljuti üks Hiiumaa omavalitsusjuht, kes andis teada, kuidas Lääne-Eesti piirkondlik komisjon mõjutab omavalitsusi liituma. Kes nende esitatud ettepanekutega ei nõustu ja vabatahtlikult ei liitu, liidetakse ikkagi kokku, kuid siis juba sunnimeetodeid kasutades. Minu hinnangul on igasugune sunnimehhanismide kasutamine, kaasaarvatud surve avaldamine enne riigikohtu otsuse selgumist, lubamatu. Omavalitsustel peab olema õigus talitada vastavalt enda huvidele ning elanike ootusele.“

„Tasub meeles pidada, et riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi istung haldusreformi seaduse küsimuses toimus juba täpselt kuu aja eest - 4. oktoobril käesoleval aastal. Ma loodan, et riigikohus annab enda otsusest õige pea teada, sest kohalikud omavalitsused ei saa teadmatuses elada,“ lõpetas Kadri Simson.