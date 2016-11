Haapsalus Fra Mare Thalasso SPA-s on lihtne leida õnne, romantikat ja rahu. Seal on meri, mis laulab oma laulu, päevad mööduvad linnutiivul, ööd on sumedad ja puhkus taevalik. Hind kahele alates 64 eurost.

Spaapaketis kahele sisaldub:

- Spaa kahekohaline tuba 1 öö

- Buffet hommikusöök kahele

- Hommikuujumine mereveebasseinis

- Piiramatu hotelli basseini- ja saunapargi külastus

- Võimlemissaali/jõusaali kasutus

- Tasuta parkimine

Tutvu paketiga SIIN!