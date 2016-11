Miks on oluline et Ernits, Lenk ja Tuus-Laul end taandaks? See tuleneb Toomla sõnul Keskerakonna põhikirjast. „Seal on sees selline säte, et iskuvalimised, kaasaarvatud esimehe valimised, selguvad selliselt, et kes saab rohkem hääli, mis tähendab seda, et ei tule mingit teist vooru kahe edukama kandidaadi vahel. Nüüd, kui ühelt poolt Ratas ja teiselt poolt antud juhul neli inimest ja kõik nii öelda Savisaare leeri inimesed, siis võib raudselt öelda, et Ratas on võitnud,“ selgitas ta.

Toomla sõnul peaksid ülejäänud kandidaadid ennast samuti taandama, nii et lõppkokkuvõttes jääks kaks kandidaati (Toom ja Ratas - A.N). „Ilmselt nad teevad seda seal kongressi käigus, mitte nii nagu Savisaar tegi,“ sõnas Toomla.

Seda ütles ka Toom oma tänasel pressikonverentsil, selgitades, et vastasel juhul ei saaks nad lihtsalt enne hääletamist sõna võtta ja arvamust avaldada. Mistõttu võibki eeldada, et ülejäänud kandidaadid end taandavad.

„Niipea kui nad jäävad alles, ükskõik kas üks, kaks või kolm, on see ainult vesi Jüri Ratase veskile,“ lisas Toomla.

„Aga kui jääb Toom (ainsaks Savisaare leeri kandidaadiks –A.N.), siis mis seal ikka. Ratas on hetkel küll favoriit, kuid võib oletada, et osutub valituks. Kas seda saab öelda 100 protsenti, ilmselt mitte,“ sõnab Toomla, lisades, et kui need valimised oleksid toimunud juhatuses, volikogus või fraktsioonis, poleks küsimust, aga kongress, seal on üle 1000 delegaadi ja see võib olla ettearvamatu.

Jüri Ratas (Tiina Kõrtsini)

„Kui tema vastu oleks kandideerinud Savisaar, siis oleks olnud problemaatiline. Yana Toom ilmselt ei tohiks olla Ratasele väga väärikas vastane,“ on Toomla arvamusel, lisades, et Toomi mõned väljaütlemised on tekitanud paljudele pahameelt ja kuigi ta on proovinud seda leevendada.