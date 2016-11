“Gravitatsiooniga” kaks Oscarit võitnud Alfonso Cuaróni uue filmi võtetel Mexico Citys langesid võttegrupi liikmed kohalike kallaletungi ohvriks.

Filmikompanii väitel viidi viis trupiliiget haiglasse ning intsidendi käigus jäädi ilma ka isiklikest esemetest – telefonidest, rahakottidest ja ehetest.

Märul sai alguse sellest, et kohalikud võimud püüdsid Mehhikost pärit Cuaróni draama võtteid seisata, ehkki trupil oli filmimisluba olemas. Politsei esindaja väitis Associated Pressile, et sõnavahetus läks üle käsikähmluseks, kuid vigastustest polevat politseisse teatatud. Filmikompanii esindaja seevastu kinnitab, et tegu polnud mitte väikse kähmlusega, vaid tõelise rünnakuga.

Indiewire Newsi teatel on 1970. aastate algul Mexico Citys hargnev peredraama esimene Cuaróni film pärast 2001. aasta kassatükki “Ja sinu ema ka”, mis ta on vändanud oma kodumaal. Režissöör ise intsidendi ajal võtteplatsil ei viibinud.