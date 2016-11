Ida prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse Rainet Juuse sõnul oli tegemist professionaalsete varastega, kelle põhiliseks elatusallikaks oligi varastatud asjade müügist saadud raha. „Tegevus oli hästi konspireeritud, hoolikalt läbi mõeldud ja põhjalikult ette valmistatud. On alust arvata, et varastatud paadimootorite identifitseerimistunnustega manipuleeriti ning mootorid müüdi edasi puhastena,“ lisas Juuse.

Läbiotsimiste käigus võeti ära 25 paadimootorit ja 22 paadimootortite juhtpulti ning muid nende juurde kuuluvaid seadmeid. Samuti avastati erinevad tööriistu, mis tõenäoliselt on saadud varguste teel, kuid täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus. Käesolevaks momendiks on tuvastatud nelja mootori omanikud ning need on neile tagastatud.