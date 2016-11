Prokurör: Kariväraval kolm inimelu nõudnud liiklusõnnetus juhtus kaubikujuhi süül

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas eile "Aktuaalses kaameras", et avariis olnud sõiduauto oli tehniliselt heas korras ja sõiduki roolis oli 21-aastase sõidustaažiga kogenud autojuht. Kaubiku kohta sõnas ta, et sõidukil olid küll talverehvid, ent nende muster oli liialt kulunud. Kaubikujuhi elule sai tema sõnul saatuslikuks aga turvavöö kasutamata jätmine.

Kaubik kuulus kütte- ja ventilatsioonilahendustega tegelevale ettevõttele Viru Kliima, mille juht oli tagasiteel objektilt. Ettevõtte juhataja Riho Korsten kommenteeris Õhtulehele, et praeguseks on selgunud, et rehvide muster vastas suverehvide nõutele sügavusega 2,6mm. "See vastab igati suverehvi nõuetele ja pole kohustus praegu talverehviga sõita," sõnas Korsten.