Lõuna-Korea presidenti Park Geun-hye'd ähvardab riigijuhi ametist ilma jäämine. Naine, kes seisab silmitsi korruptsioonisüüdistusega, võttis täna avalikult vastutuse võimu kuritarvitamisskandaalis, lubades teha koostööd uurijatega.

"Kõik see on juhtunud minu hooletusest," ütles Park Geun-hye riigitelevisiooni vahendusel. Sel nädalal on president teinud telepöördumisi, kus ta kinnitab, et on tegutsenud iseseisvalt, juba kaks, kirjutab CNN.

Skandaaliga on suuresti seotud Geun-hye' sõber Choi Soon-sil, kes väidetavalt kasutas ära sõprust presidendiga, saades lubamatu juurdepääsu valitsuse poliitika kujundamisele. Hetkel on Soon-sil vahi all, süüdistatuna pettuses ja võimu kuritarvitamises.

Lõuna-Korea presidenti on kahtlustatud ka seotuses šamanistidega. "Tahan öelda, et see on pole absoluutselt tõsi," pihtis Geun-Hye oma rahvale.