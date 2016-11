Nad teatasid seal kohalikule politseile, et neiu läks mehega vabatahtlikult kaasa, sest armastab teda.

15-aastane tüdruk tahab elada ja armastada oma 47-aastast onu, kes on neiu sugulasega abielus. Kohus kiitis paarikese suhte heaks.

Tüdruku vanemad andsid asja kohtusse, sest on veendunud, et nende tütre olek vanema mehega mõjub lapsele halvasti. Mees on tüdrukule onu läbi abielu 15-aastase tüdruku sugulasega.