Euroopa parlamendi liige Yana Toom sõnab päev enne Keskerakonna kongressi korraldatud pressikonverentsil, et kongressil kandideerivad tema ja Jüri Ratas. Toom sõnas, et kandideerib erakonna esimeheks, kuna nii-öelda Savisaare leer tundis, et peab ennast määratlema. Toom aga lisab, et kongressi ajastus pole tegelikkuses hea ei erakonnale ega Eesti poliitikale. Küll aga kinnitab ta, et olenemata sellest, kes võidab, jääb erakond ühtseks. Jako Väli sõnas, et Simson, Ratas ja Reps on kongressi eel sõlminud teatud diilid. Toom sõnab, et diilidest ei tea ta midagi ja tema neid teinud pole.

Küll aga tundub talle, et Ratas on sõlminud diile, tuues näiteks erakonna seisukoha e-valimiste osas. Ta sõnab, et Keskerakond on alati olnud e-valimiste suhtes skeptiline, kuid nüüd ei näe Ratas neis enam probleemi. Nimelt öelnud Ratas eile Vikerraadio eetris, et e-valimised peaksid olema läbipaistvamad, ent üldiselt ta neis probleemi ei näe. Toomi sõnul viitab Ratase seisukoht ilmselgetele diilidele.

Mina ei ole see inimene, kes hakkab Savisaart troonilt lükkama "Savisaar annab kommentaari täna. Ta on Keskerakonna raudvara ja mina ei ole see, kes teda tahab troonilt lükata. Me peame vältima olukorda, kus Savisaar on lükatud Hundisilmale ja me saame lugeda tema tegemistest ainult Facebookis," sõnas Toom. Kui Toom ei võida, kuidas tuleks käituda Savisaarega? "Kindlasti me peame temaga arvestame ja mitte näiliselt vaid sisuliselt. Sest see mis viimastel kuudel toimus, oli näiline," sõnas Toom. Toom loodab toetusele, olenemata sellest, et enam piirkondi seadsid üles Jüri Ratase. "Õnneks meil on salajane hääletus ja ma olen optimistlik oma võimalustes," sõnab Toom. Yana Toom tõdeb, et võidu korral tuleb Brüsselist tagasi tulla, aga naljatleb, et ega ta nälga ei jää - ta on tõlk, ajakirjanik ja oskab paljusid asju - eriti kampsuneid kududa.