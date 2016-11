Edgar Savisaar põhjendab Facebookis seda, miks ta peab vajalikuks riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse taandamist.

"Prokuratuurist lekkinud kirjavahetuse valguses ei jäänud muud üle, kui taotleda prokurör Evestuse taandamist. Prokurör Evestus sõnakasutus ei ole ainult kohatu ja solvav. Need sõnad kinnitavad, et prokuratuur ei lähtu minu asjas mitte seadusest, vaid prokuröri isiklikest seisukohtadest ja tõekspidamistest. See, et asja menetlemine toimuks seaduslikult ja seaduse alusel, ei ole oluline mitte ainult minule, vaid kogu ühiskonnale. See on seotud ühiskonna usaldusega õigussüsteemi vastu. See on seotud ka sellega, kuidas järgmine kord ükskõik keda teist kriminaalmenetluses koheldakse."

"Lekkinud kiri ei ole ainus põhjus, miks prokurör Evestuse taandamist taotlesime. Kõvaketta loos kohaldas prokuratuur samuti seadust nii nagu endal vaja. Kui nad ei tahtnud mulle tagasi anda kõvaketast, ütlesid nad, et seal peal olevad kapokate näod on riigisaladus. Kui kerkis küsimus, et kes siis ametnikest vastutab riigisaladuse näitamise eest tervele Eesti rahvale (Hundisilma läbiotsimise ajal oli kapokate nägusid kogu meedia täis), ütlesin neile, et näod ikka ei ole riigisaladus. Ka prokurör Evestuse hiljutine etendus Hirvepargis kinnitab, et kahtlustatava seaduslikud õigused ei ole tema jaoks ülemäära olulised. Kahtlustuste reklaamimine meediale enne, kui neid tutvustatud isikule endale, ei ole küll kriminaalmenetluse regulatsiooni ja mõttega kooskõlas. Kõike neid fakte kogumis vaadatuna ei ole kahtlust, et prokurör Evestus ei ole objektiivne ega erapooletu. Vähemalt nii see asi välja paistab."