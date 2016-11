“Võin nüüd Samile öelda, et ta sai Inglismaa kuninga käest nohu!” naeris Hollywoodi täht Ben Affleck hiljutises intervjuus.

Kui näitleja koos oma nelja-aastase poja Samueliga hiljaaegu Londonis viibis, käisid nad mängutoas, teadmata, et sealsamas on lustimas ka prints Williami kolmeaastane poeg George koos poolteiseaastase õe printsess Charlotte’iga. “Märkasin, et teised täiskasvanud olid pinges. Kõik olid väga peenelt riides ja neil olid kõrvas klapid. Mõtlesin, et laste mängutoa kohta on siin küll karmid turvameetmed.”

Affleck mõistis alles lõpuks, kelle pärast turvamehed valvsad olid. “Mõistsin, et minu lastega mängivad prints George ja printsess Charlotte.” Mõne päeva pärast hakkas Beni pojal Samil nina tilkuma. Afflecki kahtlus langes pisiprintsile.