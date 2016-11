The Next Web teatas täna öösel, et Türgi piiras ligipääsu mitmele populaarsele suhtlusvõrgustikule ja veebisaidile Youtube.

Interneti järelevalverühm Turkey Blocks teatas, et meie aja järgi kell 01.20 piirati üle kogu riigi ligipääsu nii Facebookile, Twitterile, sõnumirakendusele Whatsapp kui ka maailmakuulsale kanalile Youtube.

Sotsiaalmeedia sulgemine on seotud 11 kurdimeelse Rahva Demokraatliku Partei (HDP) liikme kinnipidamisega, kes selle aasta juulis ebaõnnestusid katses kukutada parempoolsete president Recep Tayyip Erdoğan.

See ei ole esimene kord, kui Türgi valitsus sulgeb võimuvõitluse ajal internetiteenused. Eelmisel kuul blokeeriti Google Drive, DropBox, OneDrive ja GitHub.