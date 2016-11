Käevõru, mis jutustab Sinu lugu. Teeme jõulude puhul pakkumise klientide lemmikule – kokkupandavale käeketile.



Personaalse tähendusega käevõru on suurepärane kingitus oma emale, kallimale, sõbrale või sõbrannale.



Käevõru on võimalik täpselt enda käe järgi parajaks teha ja seda aina täiendada endale hingelähedaste sümbolite või kividega. Käevõrule sobivad kõik kokkupandava käevõru Classic mõõdus lülid. Ideaalne jõulukink on näiteks Nomination Italy käevõru 18k kullast südamega lüliga.

Käevõru koosneb 18 lülist - 17 lüliga kullaga kaetud baasketist ja ühest erilise sümboliga lülist. 18 lüliga käevõru on sobiva mõõduga keskmisele naisterahva käele - umbes 17cm ümbermõõduga käele.

Kõik lülid on valmistatud Itaalias käsitööna. Kõigil ehetel on kaasas ilus Nomination Italy kinkepakend.



Vaata täpsemalt SIIT!