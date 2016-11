Suursaadik Saksamaal Mart Laanemäe avas eile Frankfurdis Eesti aukonsuli esinduse. Aukonsuliks on pikaajalise avaliku ja erasektori kogemusega Astrid von der Malsburg.

Laanemäe ütles avamisel, et Eesti on küll väike riik, kuid huvi meie edusammude ja lahenduste vastu on suur. „Frankfurt on meie jaoks oluline finantskeskus. Uue aukonsuli nimetamise eesmärgiks on toetada Hesseni liidumaa ja Eesti ettevõtjate vahelisi sidemeid, et sellest saaksid mõlemad pooled majanduslikku kasu,“ ütles suursaadik Mart Laanemäe.

Astrid von der Malsburg tegutseb aukonsulina alates 2016. aasta augustist ja tema konsulaarpiirkond on Hesseni liidumaa. Aukonsuli põhiülesanneteks on Eesti kodanikele konsulaarabi andmine ning majandus- ja kultuurikontaktide vahendamine.