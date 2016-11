JULM TALVE ALGUS: Rakvere lähistel hukkus rängas liiklusavariis kolm inimest.

Eile pärastlõunal juhtus Rakvere lähedal traagiline liiklusõnnetus, mis nõudis kolme inimese elu. Järjekordne fataalne avarii tekitab küsimusi, millele vastuseid alles otsitakse.

SAATUSLIK: Avariis jätsid oma elu kolm inimest, kes olid kaubikus Fiat Ducato (ülemisel pildil) ja sõiduautos Volkswagen Passat (alumisel pildil). (Toomas Tatar)

Kella 14 ajal teatati, et Rakvere lähedal Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee 169. kilomeetril on kokku põrganud kaubik ja sõiduauto. Kaubiku Fiat Ducato 51aastane juht ning 67aastane sõiduauto Volkswagen Passat juht ja tema 84aastane kaasreisija hukkusid kohapeal. Kaubikujuhil ei olnud turvavöö kinnitatud.

Politseinikud selgitasid välja, et kaubik alustas teekonda Tapalt ja sõitis Rakvere poole. Sõiduauto liikumissuund polnud eile veel teada ja seda uuritakse. Küsimusi tekitab see ennekõike seepärast, et mõlemad autod olid kokkupõrke tagajärjel paiskunud eri teepervedele, autoninad suunaga Tapa poole.