Kui Ärma talu pärast ajakirjanduse turmtule alla sattunud Toomas Hendrik Ilves ja tema toetajad on väljendanud nördimust, et ametist lahkunud presidenti on koheldud fakte teadmata ebaõiglaselt, siis Ilvese nõuniku väitel on needki vähesed faktid, mida ta valitud väljaannetele on jaganud, eraviisiline info, mis pole mõeldud Õhtulehe lugejaile.

Nädal pärast Toomas Hendrik Ilvese ametist lahkumist ja uudist, et Ärmast ei saa kunagi kõigile avatud turismitalu ning EAS küsib selle eest tagasi vaid 10% toetusest, saatis presidendi nõunik Urve Eslas valitud väljaannete esindajatele kirja, milles tundis muret, et tõe ja vale vahekord kipub käest minema ja lisas sellele dokumendi pealkirjaga "Faktid Ärma-EAS".

TÜÜPILINE PRESIDENDI KANTSELEI TÖÖTAJA ERAKIRI: Kellele – nõuniku koostatud adressaatide nimekiri. Allkiri – Urve Eslas president Ilvese nõunik.

Küsimusele, kas Õhtulehe toimetus saaks dokumendiga tutvuda, vastas Eslas: "Tegu on vaid faktide ja kronoloogiaga, mille leiab vast ka Postimehest." Palvele tutvustada võimalusel siiski kirja originaali, tuli kiiresti vastus: "Paraku olen arvuti juurest eemal ja teel – kui on mõni detail, mis huvi pakub, püüan seda mälu järgi taastada."

Vaatamata esimestele kiiretele ja abivalmitele vastustele, läksid edasised e-kirjalikud katsed faktide ja kronoloogia terviktekstiga tutvuda poolteise nädala jooksul tühja.