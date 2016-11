Külmade ilmade saabudes on just õige aeg end poputama hakata. Mis maandaks stressi paremini kui juuksehooldus ja uus moekas soeng. Salongi Helen Heinroos Hair juuksurid jagavad nippe, kuidas oma juuste eest sügisel hoolt kanda ja teha eri tüüpi lokke, mis on praegune kuumim mood.

Kuigi lokisoengut on lihtne ka kodus teha, ei tule naised tihti nende ideede peale, tõdeb juuksur Sigrid Martinson. Kuus moodsaimat look’i on 80ndate tekstuur ehk lühike puhvis lokisoeng, liikuvad lokid, metsik volüüm, glamuursed lained, naturaalne volüüm ning loopy curls ehk hästi krussis lokid.

PIKAJUUKSELISELE SOBIB PUNUTIS: Anna-Helena juuksejuurtele anti krepplokkidega natuke kohevust, siis keerati ta juustesse koonustangidega lokid ja punuti ühele küljele tagurpidi pats. (Tiina Kõrtsini)

Kui 80ndate soeng pole päris igapäevane, siis kõiki teisi võib endale vabalt argipäevaks teha.

Sigridi sõnul hoiavad need lokisoengud peast ka natukene eemale, tänu sellele ei lähe juus väga rasuseks ja lokid püsivad mitu päeva.