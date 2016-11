"Praegu on liiga vara öelda, kes on "Terevisiooni" uus saatejuht. Me mõtleme ja otsime ning tegelikult on see väga mõnus aeg, kui saab mõttes mängida igasuguste inimestega," ütleb Urmas Vaino, kes ei rooli enam jaanuarist "Terevisiooni". Sest muidu ei jaksaks ta teha oma uut põhitööd: juhtida ETV meelelahutustoimetust.

Palju on inimesi, kelle seast te valite, keda Katrin Viirpalu kõrvale istutada? Mis muutusi ses vallas võiks ette võtta? Äkki oleks kaval püüda tagasi näiteks Kerli Dello ja panna hommikut juhtima kaks särtsakat daami?

UUS TÖÖ: Urmas Vainot ei näe enam uuest aastast «Terevisioonis», ta korraldab hoopis ETV meelelahutustoimetuse tööd. (Sven Arbet / Ekspress Meedia)

See oleks täiesti variant! Mul ei ole küll hetkel kandidaatide nimekirja, ma ei saa vaadata, kas Kerli Dello on seal juba kirjas, aga kõik variandid on lahti, sinna saab praegu kõik nimed sisse kirjutada. Kui Kerli vähegi tunneb kirge tagasi tulla, siis tema jaoks on teles alati tööd.

Jaanuarist 2017 sind "Terevisioonis" enam ei ole, aga sa hakkad meelelahutustoimetuse kõrvalt kord nädalas juhtima saadet, mis asendab varalahkunud Aarne Rannamäe "Vabariigi kodanikke"?