Laulja Tanel Padar ja tema ansambel The Sun avaldavad loomingut päris oma plaadifirma alt. "Eelmisel aastal andsime välja kaks albumit, mis olid ka müügiedetabelist väga kõrgel kohal – see näitas, et meie isetegemine on end ära tasunud," seletab Tanel. Et plaate ja muusikavideoid ise välja anda, tuleb tema sõnul näha üksjagu vaeva rahastuse ja paberimajandusega, mis käib loomeinimestele sageli üle jõu.

TEGEMIST JAGUB: Rokkar Tanel Padar tegutseb mitmel rindel – muusik ajab usinasti ülikoolitarkust taga, teeb sporti ja musitseerib mitmes koosseisus. Sel reedel ilmub tal esimene kauamängiv ansambliga Tanel Padar Blues Band, kuhu kuuluvad ka Raul Ukareda (kitarr), Ülo Krigul (klahvpillid), Argo Toomel (bass) ja Petteri Hasa (trummid). (Anu Hammer)

"Väga hea, kui bändis on selliseid inimesi, nagu meil Danel Pandre, kes jõuab asju lõpuni ajada," kiidab Eesti esirokkar mänedžerist ja basskitarristist bändikaaslast.

Ent neil muusikuil, kes erinevalt Pandrest jäävad asjaajamisega hätta, soovitab Tanel sõlmida lepingu mõne suure plaadifirmaga. "Kunstiinimeste bürokraatiast säästmiseks on plaadifirma väga mõistlik mõte."

Pani hoopis fännid videot filmima