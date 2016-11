Esimesena näitas talenti tantsuäss Kaupo-Peep Üks-Kaks-Kaks-Kolm. Tema näitas talenti puutöö alal ning voolis puust välja omale enda tõelise unistuste tantsudaami. Puust daami nimega Malvina kasutab Kaupo-Peep kuiva trenni tegemiseks. “Ei ole tähtis palju on puul aastaringe, eriti kui tegu on vineeriga,” lohutas džentelmen Kaupo-Peep kõiki naisi.

Dr. Halpanen valis oma ande näitamiseks välja Vaariku, kellel ta lõdvestuda aitas. Sellest erutus omakorda Jagger, kes publiku rõõmuks ühe laulu laulis.

Saaremutt Reet Pull üllatas kohe mitme talendiga, esiteks kinkis ta žüriile omakootud muhvi, millega muhvigi teha ei saa. Teiseks näitas Pull, et on mõllumuti nime väärt ja näitas suurepärast trummimängimisoskust.

Vana Toomas oli aga jällegi juua täis. Nimelt oli ta läbi käinud kõik vanalinna baarid ja pubid ning raha oli otsa saanud. Sellest polnud aga midagi, sest tema talent selles seisneski, et ta oskab suurepäraselt hästi raha laenuks küsida. Ka žürii käest suutis ta sisse kasseerida viie minutiga 30 eurot.

Vladimir Puhhi talendiks on olla suurepärane meedegusteerija, osates ühe lusikatäie maitsmise ja nuusutamisega ära öelda, millise meega tegu on. Selgus ka see, et Puhhike on tsirkuses töötanud ja ta näitas lahkesti ette kõik oma vägevamad trikid.

Kevin-Christian teatas, et hakkas nüüdsest Youtube’i kanalit pidama. Lisaks lubas poiss, et oskab igast sõnast anekdoodi vesta, mis tal tegelikkuses kuigi hästi välja ei tulnud… Kuid pärast vestlust emaga näitas ta veel üht oskust - nimelt oma väikese õe hoidmise oskust.

Karbi Barbi ei osanudki kohe oma paljude talentide seast midagi esitamiseks leida. Esmalt paljastas neiu, et oskab kaarte panna - täpsemalt postkaarte…Seejärel teatas Barbi, et oskab mõtteid lugeda, kuid selgus, et kahjuks ainult iseenda mõtteid. Lisaks sellele ajas meie Karbi Barbi täiesti segi väliskülalise Mick Jaggeri pea.