Peaminister Taavi Rõivas ja Soome valitsusjuht Juha Sipilä arutasid tänasel kohtumisel, kuidas anda riikide majanduskasvule hoogu juurde läbi ühiste projektide.

"Meie kahe riigi aina tihenev koostöö energia- ja transpordiühenduste ning digitaalsete teenuste arendamisel tähendab, et Eesti ja Soome inimesed ning majandused on enam seotud ning kaks riiki üksteise jaoks olulisemad kui kunagi varem,“ ütles Rõivas. "Kui ühel meist läheb hästi, siis läheb hästi ka teisel."

Rõivase sõnul on hiljuti Brüsselis allkirjastatud BalticConnectori rahastamisleping hea näide kahe riigi tihedast ja tulemuslikust koostööst. Peaminister tänas Sipilät isiklikult projekti panustamise eest ning rõhutas, et töö riikide gaasiturgude ühendamiseks peab jätkuma.

Transpordiühendustest rääkides ütles peaminister Rõivas, et me ei tohiks karta väga ambitsioonikaid projekte, nagu näiteks Tallinna-Helsingi tunnel. "See oleks ainulaadne maailmas ühendades omavahel kaks pealinna ja luues üle 2 miljoni elanikuga kaksiklinna."

Tunnel panustaks tema sõnul mõlema riigi majanduskasvu ning oleks loogiline jätk ja oluline lisaväärtus Rail Balticule. "Juba praegu liigub kahe linna vahel aastas ligi 8 miljonit reisijat, millele Rail Balticu käivitumine kindlasti lisa toob," rõhutas Rõivas.