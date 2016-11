Tänases TV3 uudistesaates oli arutluse all taas Toomas Hendrik Ilvese Ärma talu saaga. Peaminister Taavi Rõivas nentis, et peaministrina tema antud teemasse ei sekku, kuid kodanikuna on tema arvates Ärma talust tulnud Eestile palju kasu.

Peaminister Taavi Rõivas ütles, et kuna antud teema kuulub ettevõtlusministri pädevusse, siis tema sellesse sekkuda ei kavatse. Kuid kodanikuna arvab ta, et Toomas Hendrik Ilves on presidendina seal vastu võtnud palju väliskülalisi ning sellest on Eesti Vabariigile palju kasu.

“Kindlasti ei kavatse ma ühtegi moodi sekkuda sellesse, mis on pädevate asutuste otsused, nemad peavad neid langetama iseseisvalt, lähtudes kõikvõimalikest reeglitest, lihtsalt kodanikuna on mul kahju, et fookus on nihkunud sellelt oluliselt, mida president Toomas Hendrik Ilves kümne aasta jooksul tegi, sellele konkreetsele küsimusele,” rääkis ta.