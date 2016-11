Laura parodeeris tänaõhtuses näosaates lauljatar Sia’t, kes on tuntud oma eriliselt tugeva, kõrge ja omapärase hääle tõttu. Laura tunnistas, et Sia tegemise juures oli väga raske tema laulmistehnika õppimine. Küsimusele, kas Siaks valmistumine oli väga raske, vastas Laura, et talle karakteriteks valmistumine tegelikult alati meeldib. Kuid Siaks valmistumise protsess oli tema jaoks närvesööv, sest Sia tegemine oli raske nii tehniliselt kui ka häälekõrguse saavutamise poolest. “Ma ei oleks arvanud, et ma suudan selle ära laulda! See oli endale super kogemus,” rääkis ta. Põldvere selgitas, et Sia jäljendamise tegi raskemaks ka anatoomilised küsimused, milleks Sia häälepaelad on võimelised ja kohandunud tegema, ei ole võimalik ära õppida. “See, kuidas tema ragistab häält, tema on seda tehnikat nii kaua kasutanud. Nädalaga seda ära ei õpi,” rääkis lauljatar.

Kui loosiratas Põldverele Sia veeretas, teadis Laura kohe algusest, et Sia repertuaarist tahab ta teha justnimelt laulu “Chandelier” ja kindlasti koos tantsijaga, nagu antud loo videos on. Nii leidiski Laura väikse tantsija Alexandra, kellega koostöö igati sujus. “Minu meelest oli meil nii mõnus koos teha, sobisime hästi kokku ja jutustada oleks meil paljust. Ma näen Alexandras iseeennast väiksemana. Ta ei ole selline ninnu-nännu tüdruk, näen, et ta on asjalik ja tahab tööd teha ja samas on tal selline krutski sees, mis oli karakteri jaoks vaja,” rääkis Laura.