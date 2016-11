Täna ETV "Ringvaates" esinenud riigikogu liige Rainer Vakra (SDE) prognoosis, et Keskerakonna eesseisvatel valimistel 5. novembril toetab Jüri Ratast 70 ja Yana Toomi 30 protsenti hääletajatest, ning on veendunud, et Keskerakonna esimeheks saab Ratas.

Pressikonverentsi kohta ütles Vakra, et "Edgar Savisaare toetajate kogukond on niivõrd kokku kuivanud, et kohati on lausa kurb vaadata". Vakra sõnul on ka üllatav, kui kiiresti on inimesed poolt vahetanud.

"Kui üks mees on 25 aastat kogu oma energia ja aja pühendanud erakonna ülesehitamisele, ja see talt jõuga ära võetakse, siis uskuge mind, ta neile enam abiks ei ole ehk tema kindlasti ei lähe selle meeskonnaga kaasa, kes ta jõuga on erakonna juhi positsioonilt kõrvale tõstnud," rääkis Vakra, kes ka ise oli kunagi Keskerakonna liige. Vakra lisas, et koostöö on välistatud.