Legendaarne klahvpillimängija ansamblitest Muusik Seif (ka Music Safe), Mobile ja Omega Mati Vaarmann tähistab täna oma 64. sünnipäeva.

Mati Vaarmanni tulid tema stuudiosse õnnitlema Muusik Seifi bändimehed, sünnipäeva tähistati bändiprooviga ja küllap ka millegi lõõgastavaga.

Muusik Seifis on musitseerinud Tõnis Mägi (vokaal), Jaak Ahelik (trummid), Elmu Värk (soolokitarr), Jaanus Raudkats (basskitarr), Aare Põder (klahvpillid), Margus Orav (basskitarr), Mikk Targo (trummid) ja Avo Ulvik (klahvpillid). Ansamblis on solistiks olnud ka Anne Veski, kes on Mati Vaarmanni õde.

Vaata galeriist.