Peaminister Taavi Rõivas võib 7. novembril umbusaldushääletusele vastu minna küll põnevusega, ent tulev nädal ei välista saada Rõivase peaministripõlve lõpu alguseks isegi siis, kui peaministri võimult võtmise poolt hääletab vaid opositsioon ja hääletus kukub läbi. Hoopis valusamalt kui võimalik umbusaldamine võib Rõivase positsiooni lüüa eelneval nädalavahetusel peetav Keskerakonna kongress, kust erakonna esimehena väljumise lootus on küllalt suur Jüri Ratasel.

Tegelikult pole kindel isegi see, kas umbusaldamisel opositsioonigi hääled peavad – kas Keskerakonna kongressist veel haavu lakkuval poolel on suurem kiusatus koht kätte näidata valitsusele või vastastele erakonna sees? Rõivast viimasel ajal muidu isukalt arvustanud IRLi juht Margus Tsahkna on juba isegi enne allkirjade kogumist öelnud, et umbusaldusega kaasaminek tähendaks poliitmänge. Varjamatult Rõivase vaenulikud koalitsioonipoliitikud nagu sotsiaaldemokraat Urve Palo võivad oma hääle peaministri vastu ju anda, aga kas neid saab ikka kokku üheksa või enam? Partnerite kombel võib ka mõni reformierakondlane leida end juurdlemas, kas üürike rõõm pettumuse valmistanud juhile saapaga andmisest on ikka väärt edaspidi opositsioonipingil istumist.

Nii on peaministril ehk õigus selles, et umbusaldamine kukub taas läbi. Ometi pole viimastel nädalatel jõuliselt hambaid näidanud koalitsioonipartneritel põhjust nüüd vait olla ja edasi teenida. Vastupidi – uuenenud Keskerakond tähendab sedagi, et jutt alternatiivide puudumisest praegusele koalitsioonile enam ei kehti. Iseasi muidugi, kes nüüd ja edaspidi Kremli uksestopperiks olla lubanud Keskerakonnaga päriselt koos valitseda tahaks. Ent lajatamiseks retoorilise kaikana kõlbab selline väljavaade küll. Kõigile peale Reformierakonna, kelle juht Rõivas sellise liidu selgesõnaliselt välistanud.

Küsimus on, kui kaua Reformierakond puudlina iseenda valitsuses vastu peab.