Uppuvalt laevalt üle noatera pääsenud venelastest laevameeskond langeb inimsööjate kätte vangi. Nood hakkavad tegema ettevalmistusi pidusöögiks.

"Seltsimehed inimsööjad!" pöördub nende poole laeva kapten. "Kas teil on kollektiviseerimine läbi viidud?"

"Ei ole."

"Kas teil on olnud isikukultust?"

"Ei ole."

"Kas teil on viidud läbi poliitilisi või põllumajanduslikke kampaaniaid?"

"Ei ole."

"Sellisel juhul ei saa ma küll aru, mis teid nii metsikuks on teinud?"