Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Oudekki Loone esitas täna Harju Maakohtusse hagiavalduse Eesti Päevalehe väljaandja AS Ekspress Meedia vastu, milles nõuab enda kohta esitatud valede faktiväidete ümberlükkamist.

"Eesti Päevaleht avaldas 18. oktoobril anonüümsetel allikatele tuginedes loo, milles süüdistati mind erakonna Tartu büroosse salaja tungimises ning seal toimunud varguses," selgitas Oudekki Loone kohtuasja tagamaid. "Tegemist on absurdsete süüdistuste ja selge laimuga. Mul ei jää muud üle kui oma au ja hea nime kaitsmiseks kohtusse pöörduda,“ edastas Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja Jaan Männik.

"Loomulikult ma soovin, et Eesti Päevaleht lükkaks selgelt ja silmatorkavalt ümber minu kohta avaldatud valeandmed. Usun, et see aitab kaasa selgelt parema avaliku arutelukultuuri tekkele, kus ajakirjanikud ei unusta, et allikakaitse ei vabasta neid vastutusest faktide tõesust kindlaks teha.“

Loone loodab, et tema kaasus aitab tulevikus vältida avaliku inforuumi koormamist alusetute süüdistustega, mille ainus eesmärk on sihtmärgi mainet hävitada. "Ajakirjanikud ja meediaväljaanded peavad kandma vastutust enda kirjutiste ning sõnade ees. Antud lugu kahjustas selgelt minu nime ning Keskerakonna mainet üldiselt, jättes mulje, et me levitame üksteise suhtes suvalisi õelaid kuulujutte," lõpetas Loone.