Advokaat Lisa Bloom kutsus ajakirjanikud ööl vastu eilset kokku, et nad näeksid oma silmaga ja kuulaksid naist, kes püüab väita, et Donald Trump vägistas ta 1994. aastal. Naine oli siis vaid 13aastane. Kohale rutanud ajakirjanikud pettusid. Trumpi kohtusse kaevanud nimetu naine ei tulnudki. MA PALUN VABANDUST: Advokaat Lisa Bloom püüab ajakirjanikke veenda, et ainus põhjus, miks tema kaitsealusest Trumpi süüdistaja välja ei ilmunud, on teda tabanud ähvardused. (AFP / Scanpix) New Yorgi kohus võttis siiski arutada nimetuna esineva naise süüdistuse, mis on imelik ka selle poolest, et tema kaks tunnistajat esinevad samuti nimetuna – kutsuvad end Tiffany Doe ja Joan Doe. Üks neist olevatki rikkurite pidudele alaealisi neide värvanud. Nimetu naise väitel olla teda vägistatud pedofiilina süüdi mõistetud miljonäri Jeffrey Epsteini New Yorgi korteris korraldatud peo ajal. Trump on tõepoolest omal ajal tunnistanud, et tunneb Epsteini ja teab, et talle meeldivad kenad noored naised.

Kohtu eelistung on määratud 16. detsembriks.

Sotsiaalvõrgustikus juba paar kuud ringelnud vägistamislugu on Donald Trumpi advokaadid pidevalt eitanud ja sellest pole eriti palju kirjutanud ka peaaegu ükski Ühendriikide väljaanne, kuigi nimetu naise pooldajad on selleks survet avaldanud. Advokaadi üksiketteaste pani siiski sulepead lendama. Huffington Post selgitab: kui meedia süüdistab kedagi vägistamises, siis peab süüdistaja oma nime all esile astuma ja rääkima. Vastutus väidete tõepärasuse üle on siis temal endal, ajakirjanik on vaid vahendaja ja lugejal jääb üle kas uskuda või mitte uskuda naise juttu. Kui aga see on anonüümne süüdistus, mida ei saa seetõttu ka teistest allikatest kontrollida, vastutab ajakirjanik oma jutu eest ja jääb ka süüdi, kui valet levitab. Huffington Post juhib tähelepanu ka sellele, et umbes samasuguse looga tuli California kohtusse naine, kes nimetas end Katie Johnsoniks. Kuid kohtus ei läinud süüdistus läbi. Nüüd üritab Katie Johnson, keda on ajakirjanikel olnud raske, kui mitte võimatu leida – eeldatavasti varjunime all esinev naine on andnud vaid ühe segase intervjuu – samuti New Yorgi kohtus õnne proovida. Põhjalikumalt süüdistusi uurinud Briti ajaleht Guardin arvab, et kõigi nende taga on Norm Lubow, Jerry Springer TV Show endine produtsent. Ta on püüdnud, jälle varjunime alla peitudes, ajalehtedele miljoni dollari eest müüa videot, kus näokattega naine räägib süüdistustest Donald Trumpi vastu. Kõik oleks saanud vähegi viisakama ilme, kui naine oleks ööl vastu eilset ajakirjanike ette ilmunud ja oma loo rääkinud. Paraku tuli vaid advokaat, kes ütles, et naine oli küll majas, kuid on saanud ähvardusi ja kardab inimeste ette tulla.