Maailmas on naisi, kes pole vaid ilusad, vaid ka andekad.

Ajakiri Forbes on taaskord valmis saanud populaarsemate naismuusikute rahalist edukust näitava tabeli, vahendab Cosmopolitan. Lauljad on aastaga kogunud suuri summasid, kas maailmaturneedel, uutele tehingutele ja artist Adele on üllatuseks kogunud raha hoopis albumimüügilt. Kuigi naised raha teeninud erinevalt, siis võime eeldatavasti väita, et igaüks neist teab, kuidas enda andekust välja näidata ja raha teenima panna.

5. Beyoncé —54 millionit dollarit