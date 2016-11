Sigridi sõnul hoiavad need lokisoengud peast ka natukene eemale, tänu sellele ei lähe juus väga rasuseks ja lokid püsivad mitu päeva. Magades vajub küll iga soeng natuke ära, ent kammides ja lakiga kohendades saab selle jälle korda. Pikkadele kiharatele soovitab salongi juuksur Birgit Sinisalu punutisi. Esmalt tuleks teha juustesse lokitangidega mõni suurem lokk – see annab kerge hoidvuse – ja siis punuda pats näiteks küljele.

Kuigi lokisoengut on lihtne ka kodus teha, ei tule naised tihti nende ideede peale, tõdeb juuksur Sigrid Martinson. Kuus moodsaimat looki on 80ndate tekstuur ehk lühike puhvis lokisoeng, liikuvad lokid, metsik volüüm, glamuursed lained, naturaalne volüüm ning loopy curls ehk hästi krussis lokid. Kui 80ndate soeng pole päris igapäevane, siis kõiki teisi võib endale vabalt argipäevaks teha.

Külmade ilmade saabudes on just õige aeg end poputama hakata. Mis maandaks stressi paremini kui juuksehooldus ja uus moekas soeng. Salongi Helen Heinroos Hair juuksurid jagavad nippe, kuidas oma juuste eest sügisel hoolt kanda ja teha eri tüüpi lokke, mis on praegune kuumim mood.

Kõige tähtsam osa on soenguteo juures viimistlusvahendeil. "Kui on soov tugevamaid lokke saada, siis tasub kasutada juuksevahtu. Kellel on õhukesed õrnad juuksed, saab krepptangidega juuri tõsta, kuid enne peaks kindlasti alla panema juuretõstmisvahtu. "Piserda seda juustele ja hõõru juurte sisse," õpetab Sigrid. Väga trendikas on ka kogu pea krepplokke täis teha ja siis mõni pats punuda. Samuti saab kreppidega hästi püstiseid soenguid teha.

Juuksevaht hoiab soengut

Birgiti sõnul on väga lihtne ka papiljottidega lokke keerata. Selleks tuleb juuksed puhtaks pesta, kuivatada need rätikukuivaks, siis panna soenguvedelikku või vahtu, keerata juuksesalgud papiljottidega rulli ja oodata, kuni juuksed ära kuivavad. Tavalisele föönisoengule saab kerge vaevaga särtsu lisada, kui panna juustesse natuke vahtu, keerata pea alaspidi ja teha näo poole lokitangidega lokke. Kui need siis pärast üle pea tõmmata, annavad need kohevust.

Sigrid soovitab loomuliku volüümi saamiseks kasutada takjaga lokirulle. "Esmalt pane märgadesse juustesse vahtu, kuivata need ära ja siis keera näo ümber juustesse mõni suurem rull. Lase neil jahtuda ja saadki loomuliku Hollywoodi välimuse. Kui panna liiga palju rulle, lähevad juuksed pigem krässu. Enne rullide pähe panekut võib juustesse lasta ka lokispreid – see võtab kahususe ära," juhendab ta.

Hooldustest võiks sügisel kindlasti mõelda kuumakäärilõikusele, sest suvepäike ja tuul on juukseotsi lõhkunud. "Kuumakäärilõikus võtab ära kahususe ja katkised otsad, annab juukseotstele juurde paksust ja juuksed hakkavad kiiremini kasvama," ütleb Sigrid. Samuti on head kõik niisutavad hooldused, näiteks keratiinihooldus. "See annab juustele loomuliku niiskustasakaalu ja selle mõju kestab kuni kümme pesukorda."

Moodi tuleb sakiline tukk

Birgit nendib, et ka kodune juuksehooldus on väga tähtis. "Kord nädalas võiks teha niisutavat maski ja enne talve on õige aeg alustada juukseotste toitmist õliga," lausub ta. Korrapärase maskitamisega ei teki ka probleemi, et juuksed lähevad elektrit täis, sest see juhtub vaid liiga kuivade juustega. Sigridi sõnul on hea juukseid pesta kaks korda nädalas. "Üks kord paned juustele maski, teine kord palsamit. Kuid on inimesi, kes pesevad iga päev juukseid. Sellisel juhul ei tasu maski üle ühe korra nädalas teha, sest nii toidetakse juukseid üle," hoiatab juuksur.

Värvidest on sügisel moes külmad metalsed toonid. Näiteks on trendikas kooslus tume põhi ja heledad otsad. "Lõikustest tuleb kohe moodi näritud tukk ehk muidu paks, kuid alt sakiline, samuti kolmnurkne tukk," toob Sigrid näiteid. "Soengud on pealt lühikesed üksikute pikkade salkudega."

Juustepesu a ja o

· Alusta juustepesu sooja veega loputamisega – see avab juuksepoorid.

· Kasuta peanahatüübi järgi valitud šampooni, millega hõõru peanahka, et eemaldada sinna kogunenud mustus ja rasu. Juukseotsi ei ole vaja šampooniga nühkida, sest loputades jõuab šampoonivaht ka nendeni.

· Kui juuksed on šampoonist puhtaks loputatud, kuivata neid rätikuga, et saada kätte kogu juuksekarva sees olev vesi.

· Siis pane juustesse juukseotste seisukorra järgi valitud palsam või mask ning hoia seda soovitatud aja jooksul peas.

· Seejärel loputa hooldusvahend leige veega maha, sest see tõmbab juuksepoorid jälle kinni.