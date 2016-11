Mõni päev tagasi sattusin ennelõunal Tallinnas kesklinna toidupoodi ja avastasin üllatusega, et ostu sooritamiseks tuleb kümme minutit sabas seista. „Mis pood see niisugune on, miks te ometi rohkem müüjaid kassase ei kutsu!” kurjustas tõreda olekuga vanadaam poetöötajaga, kes paigutas pika sabana lookleva järjekorra kõrval kaupa riiulisse. „Mis ma tegema pean, tänavalt müüjaid juurde otsima või?” nähvas too vastu.

Viisakas see muidugi ei olnud, aga tegelikult täiesti mõistetav. Tõepoolest, müüja pole ju süüdi, et tema tööandja ei raatsi rohkem inimesi tööle võtta ning et rahvas peab seetõttu järjekorras seisma. Ometi võtsid tol päeval ostjad torisevast naisest eeskuju ning peagi kurjustasid kahe läheduses olnud müüjaga juba pooled järjekorras seisjad. Mõni sõitles niisama, teine ähvardas enam mitte kunagi poodi tulla.

Eestlastele meeldib hirmsasti kaevata ja viriseda. Aga miks valada oma pahameel välja inimeste peale, kes pole tegelikult milleski süüdi?