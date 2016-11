Õhtuleht: President Kersti Kaljulaid otsustas loobuda ametisse astumise päeval tema auks korraldatavast tänujumalateenistusest. Kas kogu rahva presidendiks pürgija peaks usuringkondade pakkumistele vastutulelikum olema?

Kaarel Tarand, kolumnist: See oli presidendist väga tark ja vastutustundlik mõte hoiduda mis tahes jumalateenistusel osalemisest ja see näitab ühtlasi, et president on põhiseaduse § 40 mõttest hästi aru saanud, erinevalt oma eelkäijatest. Et kirik on riigist lahutatud, siis ei saa kuidagi mingist riigi ja kiriku lähenemisest või kaugenemisest rääkida. Lahusolu on lahusolu.

Ükski valitsusväline organisatsioon, ei kogudus, erakond, selts, liit ega vabakond kokku ei saa tekitada kohustuslikke ridu presidendi kalendrisse. Sama käib ka ettevõtete kohta. Kogudustel on vaba voli oma usulisi toiminguid läbi viia, aga miks peaks avaliku võimu esindajad just ametiisikutena sellest narrusest osa võtma?