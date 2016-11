On üldtuntud tõde, et inimese mälusüsteem salvestab paremini kõike seda, mis on seotud positiivsete emotsioonidega. Seega mälestus lähedaste ja sõprade seltsis veedetud meeldivatest hetkedest jääb kestma kauaks!

Raasiku Õlletehase rahvas kutsub Sind külla! Ootame kõiki – mitte ainult vahutava märjukese austajaid -, vaid ka Sind, kes Sa tunned huvi õlle valmistamise protsessi vastu. Sul avaneb suurepärane võimalus tutvuda kaasaegse käsitööõlletehasega ja mekkida otse kääritusmahutist meie värskeid jooke – kääritatud kalja või elavat õlut.

Vahva üritus meie juures säästaks Sind iga-aastasest peamurdmisest, kuidas jõulukuul sõpru ja lähedasi kingitusega üllatada. Ära muretse, nüüd hoolitseme selle eest meie!

Avatud on jõuluturg, kust leiad toredaid kingitusi alates käsitööst kuni jõulupraeni välja. Iseenesest mõista kehtivad jõuluhinnad ka kõigile meie jookidele. Oleme kokku pannud mitmeid erinevaid kinkekomplekte- seega palun varu sularaha!

Sinu lapsi rõõmustavad kaks pirakat ehtsat papagoid Fiona ja Shrek.

Ole kindlasti meiega!

Kohtumiseni Raasikul!

Heida pilk ka Raasiku Facebooki lehele!

Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.