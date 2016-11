Jäär Kosmogramm võib kaasa tuua sinupoolseid liialdusi ja oma võimete ülehindamist. Detailid on sinu nõrgim koht – seega rohkem hoolikust ja tähelepanu! Kuid oled suurepärane asjade alustaja ja käimalükkaja.

Sõnn Päeva esimeses pooles on aeg igati soodne nii uute suhete loomiseks kui ka näiteks mõne suhte või kohtumisega seotud probleemi kõrvaldamiseks. Õhtune aeg võib tekitada kas sügava või meditatiivse meeleolu.

Vähk Mõjud atraktiivselt isegi siis, kui pead ennast vaid tavaliseks kiluks või närtsinud kontorirotiks. Sinus on mingi laeng või tõmbejõud, mille tõttu sa lihtsalt mõjud positiivselt.

Neitsi Merkuuri ja Pluuto täpne sekstiil muudab päeva sinu jaoks igati efektiivseks ja nauditavaks, seda eelkõige vaimses plaanis. Sul on vanade asjade kohta uusi ideid. Ning su sõnadel on suurem mõjujõud.

Kaalud Kuu ja Veenuse ühendus võib päeva esimeses pooles tuua kas mõne meeldiva kohtumise või suudad end kaunilt ja poeetiliselt väljendada. Sinu mõju inimestele on rahustav ja tasakaalustav.

Skorpion Kui oled plaaninud suuremat või kallimat ostu, siis on päeva esimene pool selleks igati soodne. Kuid kui oled ostusõltlane, siis ettevaatust! Võid osta tunnete ajel täiesti ebavajaliku asja.

Ambur Sinus on lapselikku siirust ja ehedust, mis väljendub nii asjade lihtsaks tegemises kui ka loomulikus elujõus ja vitaalsuses. Päeva esimene pool on parim aeg uute tutvuste loomiseks.

Kaljukits Sinu sisemine kriitik muudab su käitumise mõnevõrra puiseks ja kammitsetuks. Sa kardad paista mittetõsiseltvõetav ja see lämmatab sinus oleva spontaansuse. Ära jälgi end pidevalt kõrvalt!

Veevalaja Täna võidakse sulle tutvustada su uusi kohustusi ja ülesandeid, millega pead kohe hakkama rinda pistma. Tunne on aga selline, et kohe üldse ei viitsi. Pane vaim valmis ja hakka tegutsema.